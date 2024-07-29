طقس الإمارات المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح نوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 20:12 والجزر الأول عند الساعة 12:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 07:34 والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:13.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 32 80 35

دبي 41 33 75 30

الشارقة 42 31 80 35

عجمان 40 34 85 30

أم القيوين 41 30 85 35

رأس الخيمة 40 31 80 35

الفجيرة 38 33 85 45

العـين 46 30 65 20

ليوا 47 30 65 10

الرويس 45 30 70 20

السلع 47 31 85 10

دلـمـا 40 34 85 20

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 80 30

أبو موسى 38 32 80 35.