حاكم الشارقة يعتمد 21 مليون درهم للمتأثرين من ترميم "حصن المنصور"

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 21 مليون درهم كتعويضات لأصحاب الأملاك المتأثرة بمشروع ترميم "حصن المنصور الأثري"، في حي شرق بمدينة خورفكان.

وتشمل التعويضات 29 شخصا وسيتم التواصل معهم لاستلامها قريبا.

كما وجه سموه بتحويل منطقة السور في مدينة كلباء إلى منطقة متكاملة، تضم الصرف الصحي والطرق المرصوفة والحدائق ليكون فيها كل ما تحتاجه.

أعلن عن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، محمد النزر المتحدث الرسمي لدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، خلال مداخلة له اليوم عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.