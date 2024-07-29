رئيس وزراء هولندا يشيد بجهود الإمارات في تسليم المطلوب "فيصل تاغي"

أشاد ديك شوف رئيس وزراء هولندا بجهود دولة الإمارات وتعاونها الأمني في مكافحة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود الدولية، وذلك عقب تسلم السلطات الأمنية الهولندية من شرطة دبي المطلوب لديها "فيصل تاغي"، مُعرباً عن سعادته وتقديره للعلاقات الثنائية المُشتركة بين الجانبين.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقائها القبض على "فيصل تاغي" هولندي الجنسية، 24 عاماً، عقب صدور مُذكرة قبض دولية بحقّه بتهمة جرائم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وإدارة منظمة "ملائكة الموت" الاجرامية، وذلك بفضل التعاون المُثمر مع كلّ من الشّرطة الهولندية والإنتربول.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن التعاون الأمني يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز روابط العلاقات الدولية وتوطيد الشراكات مع الأجهزة الأمنية والشرطية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالعمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة كافة أشكال الجريمة.

وتحركت شرطة دبي للإلقاء القبض على "فيصل تاغي" بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية وردت من السُّلطات الهولندية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية بصفتها السُّلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي الرسمي حيث تم تحويله إلى النيابة العامّة في دبي وتسليمه إلى السُّلطات القضائية المعنيّة وفق الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أنّ القيادة العامّة لشرطة دبي كانت قد ألقت القبض على والده رضوان تاغي في العام 2019، والذي يعتبر أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً، والمُدرجة على قوائم "الإنتربول" ويُعدّ من أشد تلك العناصر لما هو منسوب إليه من جرائم دعت السُّلطات الهولندية إلى وصفه بـ "المجرم الأخطر"، وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية، المسؤولة عن أكثر من 300 جريمة مختلفة منها جرائم الاغتيال والقتل.

كما يصنف والده "رضوان تاغي"، من قبل الانتربول باعتباره أحد أخطر المطلوبين، وزعيم احدى العصابات الأشد دموية في العالم، حيث رصدت السُّلطات الهولندية في ذلك الوقت مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه إلى أن تم ذلك على يد شرطة دبي، ويقضي حالياً عقوبة السجن المؤبد في هولندا.