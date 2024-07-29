الإمارات تشارك في منتدى الشباب المسلم لدول أعضاء «بريكس» في قازان

شاركت دولة الإمارات في «منتدى الشباب المسلم لدول أعضاء بريكس»، الذي أقيم تحت شعار «الإبداع.. المسؤولية.. القيادة» بمدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، على هامش أعمال المؤتمر الدولي الخامس «طريق الحرير الروحي».

ورحّب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظاهري، خلال مشاركته بالمنتدى، إلى جانب ممثل مجتمع شباب الإمارات، محمد غانم المهيري، بشباب الدول المشاركة في الحدث العالمي.

ودعا الظاهري في كلمة خلال لقاء «القلب المفتوح» لشباب دول «بريكس» الذي أقيم في المكتبة الوطنية في قازان ضمن أعمال المنتدى، إلى بث قيم حب السلام في قلوب الشباب، واصفاً «قازان» بأنها أصبحت ملتقى الثقافات والأديان.

وأشاد بالشباب الساعي إلى اكتساب المعرفة.

ودار حوار مفتوح بين شباب الدول المشاركة حول «الاتجاهات الصحيحة لتنمية الشباب»، أكدوا خلاله أن التنوّع الثقافي لدول بريكس يسمح للشباب المسلم في جميع أنحاء العالم بمعرفة بعضهم بعضاً، وأعربوا عن رغبتهم في مزيد من هذه المؤتمرات لمد جسور التواصل بين شباب العالم.