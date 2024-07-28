تعاون بين "أوقاف دبي" و"تنمية المجتمع" و"القابضة للترفيه" لإسعاد 350 قاصراً

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي ودبي القابضة للترفيه مبادرة الصيف مع القصر لإسعاد 350 قاصرا خلال العطلة الصيفية.

وتشهد المبادرة تنظيم حزمة من الأنشطة الترفيهية الممتعة والمفيدة تشمل تقديم الحجوازت الفندقية وتوفير البطاقات لزيارة الحدائق الترفيهية والمتاحف الأثرية والمعارض لإدخال الفرحة والسعادة إلى نفوسهم وتعزيز خبراتهم وتجاربهم الحياتية.

وأكد سعادة خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي حرص المؤسسة على المشاركة في إطلاق المبادرة النوعية المشتركة التي من شأنها توفير مناخ إيجابي ومحفز للقصّر في مختلف المراحل العمرية بهدف تمكينهم من القيام بالأنشطة الصيفية الترفيهية والتثقيفية الهادفة والاستمتاع بقضاء العطلة مع حاضناتهم والمساهمة في ملء أوقات فراغهم بما يسعدهم ويدخل الفرحة والسرور إلى نفوسهم.

من جهتها أشارت ميثاء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى أهمية استثمار أوقات الإجازة الصيفية بشكل ممتع ومفيد لأبنائنا القصر وإتاحة المجال لهم لخوض تجارب جديدة تصقل شخصياتهم وتوسع من آفاقهم.

بدوره أعرب رامي مشيني نائب الرئيس للمبيعات في دبي القابضة للترفيه عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي لإسعاد 350 قاصرا .