حمدان بن محمد: دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً باستقبال 9.3 ملايين زائر في النصف الأول من 2024

استقبلت دبي 9.31 مليون زائر دولي من يناير إلى يونيو 2024، بزيادة قدرها 9٪ عن 8.55 مليون سائح وافد في النصف الأول من عام 2023، وفقًا للبيانات التي نشرتها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبعد إنجاز تاريخي في عام 2023، عندما استضافت المدينة 17.15 مليون زائر دولي بين عشية وضحاها، واصلت دبي الحفاظ على زخمها السياحي القوي. ويضع النمو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام المدينة على المسار الصحيح لتحقيق أداء قياسي في عام 2024. وبتوجيه من القيادة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبفضل جهود دائرة السياحة والتسويق التجاري بالتعاون مع أصحاب المصلحة، فإن ارتفاع عدد الزيارات الدولية يتماشى مع الهدف الطموح لأجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لدبي: "بتوجيه من الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل قطاع السياحة في دبي إظهار إمكاناته القوية للنمو ومقترحاته الجذابة للمسافرين العالميين. وأضاف سموه أن دبي، من خلال نموها المستدام، تضع معايير جديدة للمدن في مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع هدف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز الاقتصادات الحضرية في العالم. وحث سموه جميع أصحاب المصلحة في الصناعة على توسيع الشراكات مع الأسواق الرئيسية، واستكشاف فرص جديدة والعمل على تعزيز قيمة العروض التي تقدمها دبي من خلال خلق تجارب غنية لا تنسى.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "إن النمو السياحي القوي الذي حققته دبي في النصف الأول من عام 2024 هو شهادة على قدرة المدينة على تعزيز الشراكات الإنتاجية بين القطاعين العام والخاص وبناء شبكات عالمية واسعة من التعاون. ومع كل عام، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كرائدة في المشهد السياحي العالمي وتنمو شعبيتها كوجهة دولية. ونحن نواصل التزامنا بالحفاظ على هذا المسار الناجح وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ومن خلال تطوير بنيتنا التحتية بشكل أكبر وتقديم خدمات استثنائية للزوار، نهدف إلى وضع معايير وأرقام قياسية جديدة في عام 2024".

الجوائز العالمية وفعاليات الصناعة

إن ارتفاع عدد الزيارات الدولية خلال النصف الأول من عام 2024 هو نتيجة لاستراتيجيات على مستوى المدينة تم إنشاؤها عبر ركائز السياحة الرئيسية، والتي تم إنشاؤها وتنفيذها بالشراكة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. وبصرف النظر عن النمو الذي ظهر من خلال الأداء، فقد أسفرت هذه الجهود أيضًا عن اعتراف دولي. واستهلت دبي عام 2024 بملاحظة إيجابية، حيث تم اختيارها كوجهة عالمية رقم 1 للعام الثالث على التوالي في جوائز اختيار المسافرين من موقع Tripadvisor في يناير، مما يجعلها أول مدينة تحقق هذا التكريم الفريد. وشهد النصف الأول من العام أيضًا اختيار دبي كوجهة رائدة في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية، في حين تم اختيار مطار دبي الدولي وميناء راشد كأفضل مطار وميناء للرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط لعام 2024 على التوالي.

وقال سعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إن الزيادة الكبيرة في أعداد الزيارات في النصف الأول من عام 2024 تعكس رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتماشى مع هدف أجندة D33 لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل فيها. هذا الأداء القوي، المدعوم بالتقدير العالمي، يثبت الطموح والمرونة التي تقود السياحة والاقتصاد الأوسع في دبي. "وينبع نجاحنا من نهجنا المتنوع في السوق، والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وسياسات التأشيرات الليبرالية، ومسارات النمو البديلة، وكلها عوامل محفزة للزيادة المستمرة في عدد الزيارات الترفيهية والتجارية، إلى جانب زيادة مستويات الاستثمار وتدفقات المواهب العالمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا ملتزمون بدعم هذا المسار والبناء عليه، والاستفادة من أسواق المصدر المتنوعة لتعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي".