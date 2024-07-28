تطوير مهارات مواطنين ليكونوا خبراء في قطاع السكك الحديدية

وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي «كيوليس إم إتش آي»، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، مذكرة تفاهم للتعاون في جهود التوطين في القطاع الخاص، وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بالتطوير المهني وفرص العمل للمواطنين عبر برامج تدريب تقني ومهني شاملة، وتطوير مهارات مواطنين ليكونوا خبراء في قطاع السكك الحديدية.

وقع المذكرة نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والمدير العام لـ«كيوليس إم إتش آي»، ديفيد فرانكس.

وتضمن الاتفاق إعطاء الأولوية للتوظيف للمواطنين وتنفيذ برامج تدريبية منظمة تمكنهم من اكتساب خبرة عملية في وظائف مختلفة في تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.

وسيحظى المواطنون الذين يتم توظيفهم من خلال المجلس في «كيوليس إم إتش آي» بتدريب مكثف في مجالات حيوية في عمليات وصيانة السكك الحديدية والقطارات، وضمنها الهندسة وأنظمة التحكم بالقطارات، وأنظمة التعرفات المؤتمتة وأنظمة إمداد الطاقة والبنية التحتية.

وتم تصميم التعاون لتزويد المواطنين بمزيج من المعرفة والمهارات اللازمة من خلال التعليم النظري والتدريب العملي.

كما يتضمن التعاون وضع خطة تطوير واضحة وبرنامج إرشاد مهني متخصص يقوده خبراء للمساهمة في المستقبل المهني للمواطنين.

ويتضمن الاتفاق مبادرات لنشر الوعي في مجالات عمل «كيوليس إم إتش آي» على مستوى طلبة المدارس والجامعات حول الوظائف المحتملة في هذا القطاع المهم والتوظيف والتدريب المبكر على الوظائف.

وسيقوم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بتزويد كيوليس إم إتش آي بمرشحين مواطنين مؤهلين للالتحاق ببرامج التدريب لديها، والمناصب الشاغرة للمساهمة بتعزيز وجود المواهب الإماراتية.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الشراكة مع كيوليس إم إتش آي تمثل خطوة مهمة نحو هدفنا لتعزيز التوطين في القطاع الخاص، وسيوفر هذا التعاون للمواطنين فرصاً قيمة لتطوير مهاراتهم وتحقيق نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية ضمن قطاعات حيوية مثل قطاع السكك الحديدية». وأضاف: «نحن ملتزمون بتمكين المورد البشري الإماراتي وضمان جاهزيته للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للدولة».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لإدارة رأس المال البشري في «كيوليس إم إتش آي»، أمل عبداللطيف، إن الشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تدعم مبادرات التوطين.

وأضافت أنها «مساحة لتوظيف برامجنا التدريبية التقنية والمهنية التي صممناها بعناية لتوفير تدريب شامل وتطوير قدرات المواطنين وإكسابهم ما يحتاجونه، ليكونوا خبراء في قطاع السكك الحديدية»، لافتة إلى أن «التعاون سيلعب دوراً محورياً في بناء كفاءات ماهرة ومستدامة، ما يسهم في نمو وازدهار قطاع النقل في الإمارة، بالتوافق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي التي تعتبر داعماً وممكناً استراتيجياً لنجاحاتنا وإنجازاتنا». ونوهت بحصول الشركة على جائزة «نافس» لعامين متتاليين.

وتعكس الشراكة بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وكيوليس إم إتش آي، التزاماً مشتركاً بتنمية الكفاءات المواطنة ودعم رؤية الإمارات لاقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.

يذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.