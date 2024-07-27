الإمارات توزع مساعدات عاجلة على النازحين في خان يونس

وزعت عملية «الفارس الشهم 3» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مساعدات عاجلة وطرود تمور وغالونات مياه صالحة للشرب على العائلات الفلسطينية النازحة في مخيمات الإيواء بمدينة خان يونس، لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي تشهدها المدينة بعد تدمير البنية التحتية، والنقص الحاد في مياه الشرب.

وتهدف العملية إلى توفير الإغاثة العاجلة وتخفيف المعاناة عن الأسر النازحة التي خرجت من بيوتها جراء العمليات الجارية، حيث وزعت التمور ومئات الغالونات من المياه بشكل منظم، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من العائلات، في خطوة لاقت إشادة واسعة من المستفيدين، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على هذا الدعم الإنساني. كما وزعت 80 طناً من المساعدات الإنسانية والعاجلة، لإغاثة العائلات الفلسطينية في خان يونس التي تعاني عجزاً في توفير المواد الأساسية والمياه، نتيجة الأحداث الصعبة.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى التخفيف من أزمة المياه في مناطق وجود السكان والنازحين، حيث نفذت حملة لتوزيع المياه على 70 ألف مستفيد، وتعمل حالياً مع بلدية خان يونس لإصلاح خطوط وخزانات المياه لتوفيرها بشكل دائم وكافٍ، لتجنب الكوارث الإنسانية والأمراض.