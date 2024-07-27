رئيس الدولة يودّع عاهل البحرين في ختام زيارته للإمارات

ودّع صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، خلال مغادرته البلاد في ختام زيارته إلى دولة الإمارات.

وكان في وداع جلالته لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.