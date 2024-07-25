رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس نيبال بضحايا حادث تحطم الطائرة
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال بضحايا حادث تحطم الطائرة .
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.
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