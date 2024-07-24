دبي تفوز باستضافة 175 فعالية عالمية خلال النصف الأول من 2024

عزّزت دبي من مكانتها العالمية الرائدة في استضافة فعاليات الأعمال بعد فوزها خلال النصف الأول من العام الجاري بـ 175 ملف استضافة، بزيادة قدرها 24 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث من المتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 92 ألف وفد مشارك خلال السنوات المقبلة.

وسيسهم ذلك في استضافة مجموعة مميزة من الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية وبرامج السفر التحفيزية خلال السنوات المقبلة حتى عام 2028 في نمو قطاع السياحة وترسيخ اقتصاد دبي القائم على المعرفة.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية قطاع فعاليات الأعمال لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وأن تكون من ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

يذكر أن "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات إلى المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قد كثف جهوده وعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإستراتيجيين، وخبراء القطاع، وأعضاء برنامج السفير، لتقديم ملفات استضافة متكاملة وشاملة وهو ما أسفر عن الفوز بها.

وتم خلال الأشهر الماضية تسليط الضوء على القدرات والإمكانات التي تتمتع بها الإمارة وسجلها الحافل في تنظيم المؤتمرات، حيث صنفتها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد اجتماعات الجمعيات التي استضافتها خلال العام 2023، كما صنفت من قبل Cvent كأفضل وجهة للاجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذا الصدد، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:" تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حقق قطاع فعاليات الأعمال المزيد من الإنجازات التي تسهم في نمو قطاع السياحة والتنمية والاقتصاد القائم على المعرفة وغيرها من القطاعات الرئيسية، وهو ما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، والوجهة المفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال المميزة، إلى جانب تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، لجعلها مدينة عالمية للأعمال والترفيه".

وأضاف أحمد الخاجة : “ يتزايد إدراك المؤسسات والجمعيات والمنظمات في مختلف دول العالم بأهمية عقد اجتماعاتها وفعالياتها في دبي، ويتضح ذلك في عدد عروض الاستضافة التي فازت بها الإمارة خلال النصف الأول من العام 2024. وسيشارك في الفعاليات والاجتماعات المقبلة مجموعة من أصحاب القرار والملهمين ورواد الأعمال والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وتنمية القطاعات الرئيسية والانتقال بها إلى مستويات متقدمة”.

وتتزايد شهرة دبي كوجهة مثالية لإقامة فعاليات الأعمال والمؤتمرات بفضل ما توفره من عروض تناسب مختلف الميزانيات ووجود مجموعة كبيرة من الفنادق العالمية، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنشآت عالية المستوى لعقد الاجتماعات والمؤتمرات، وما تتميز به من تسهيلات وخدمات للسفر.

وتشمل أبرز الفعاليات التي تم الفوز بها خلال النصف الأول من العام الجاري: Modicare Advisors Incentive 2024 ، ومؤتمر Vkusno i Tochka 2024 ، وقمة الزراعة التقنية العالمية، والرحلة التحفيزية لشركة أوبو OPPO 2025. كما تم الفوز باستضافة عدة اجتماعات ومؤتمرات مميزة أخرى مثل: مؤتمر رابطة القطن الدولية 2025، ومؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والرقبة 2025، ومؤتمر WCAWorld دبي 2025، والمؤتمر العالمي لطب الأنف 2028.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها مركزا عالميا لاستضافة الفعاليات والاجتماعات، حيث ساهم التطور السريع لاقتصادها القائم على المعرفة في الإمارة، والتركيز على الابتكار في جذب أبرز الفعاليات في العالم على مدار العام، كما جرى في النصف الأول من العام 2024 إجراء مجموعة من الحملات الترويجية الخارجية العالمية، وكذلك شاركت الإمارة في عدد من المعارض من مثل "إيمكس فرانكفورت"، كما ستشارك في "إيمكس أمريكا" المقبل والذي سيعقد من 8 إلى 10 أكتوبر في لاس فيغاس، ومعرض آي بي تي إم ورلد IBTM World في برشلونة من الفترة 19 حتى 21 نوفمبر.

ويعمل مكتب "فعاليات دبي للأعمال" بشكل وثيق مع الشركاء لدعوة واستضافة وفود ومنظمي الاجتماعات من جميع أنحاء العالم لإعطائهم الفرصة لاستكشاف المدينة والتعرّف على إمكانياتها ومقوماتها الرائعة والتي تسهم في نمو قطاع فعاليات الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة.