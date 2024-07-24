حمدان بن محمد يزور "شؤون مجلس الوزراء" ويطَلع على هيكلة الحكومة الاتحادية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وزارة شؤون مجلس الوزراء، واطَلع سموه على هيكلة الحكومة الاتحادية وأهم خططها ومشاريعها وتشريعاتها وآلية عمل مجلس وزرائها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خلال زيارتي لوزارة شؤون مجلس الوزراء.. اطلعت على هيكلة الحكومة الاتحادية وأهم خططها ومشاريعها وتشريعاتها وآلية عمل مجلس وزرائها. فريق جديد أنضم إليه في حكومة الاتحاد.. أعتز بهذه المسؤولية .. وأتطلع للمساهمة الإيجابية في تعزيز روح الاتحاد .. وخدمة شعب الاتحاد .. وأن أضع بصمة في المسيرة الوطنية الاتحادية".