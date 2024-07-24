سفارة الإمارات في مانيلا تهيب بمواطني الدولة بالفلبين توخي الحيطة بسبب إعصار كارينا

أهابت سفارة دولة الإمارات في مانيلا مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية الفلبين بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الفيضانات والسيول الناجمة عن إعصار Carina والرياح الموسمية.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفلبينية، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.