«دبي للصحافة» ينظم «دبي بودفِست» 30 سبتمبر المقبل

ينظم «نادي دبي للصحافة» النسخة الرابعة من «دبي بودفِست» في 30 سبتمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بمشاركة مجموعة من أهم صناع المحتوى الصوتي العربي، وحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة التدوين الصوتي، لمناقشة مستقبل البودكاست، والمدى الذي وصلت إليه هذه الصناعة الرقمية في المنطقة العربية. ويتزامن عقد الحدث بمركز دبي التجاري العالمي مع اليوم العالمي لـ«البودكاست»، الذي يحتفي فيه صُناع المحتوى الصوتي حول العالم بقوة هذه الوسيلة الإعلامية وحضورها الجماهيري. ويجمع الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، أبرز صُنّاع المحتوى الصوتي العربي، إلى جانب أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدوين الصوتي، ونخبة من الإعلاميين الإماراتيين والعرب المهتمين بهذه الصناعة، لتكوين صورة واضحة لما هو مطلوب القيام به خلال المرحلة المقبلة، لمنح المزيد من فرص الظهور والانتشار لصناع المحتوى المتميزين، وتنمية هذا القطاع الإعلامي عربياً، في ضوء معدلات النمو الكبيرة التي يحققها حول العالم.

وقالت مديرة «دبي بودفست»، محفوظة عبدالله: «يسعدنا تنظيم هذا الحدث الفريد للعام الرابع على التوالي، والذي تطور وتوسع بشكل سريع ليكون في صلب مستقبل (البودكاست)، واحتياجات صناع المحتوى الصوتي في المنطقة، وهذا تأكيد إضافي على الدور الحيوي الذي تلعبه دبي مركزاً رائداً للتوجهات الرقمية المستقبلية، ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن قطاع (البودكاست) في العالم يشهد نمواً لافتاً تقدّر قيمته بمليارات الدولارات».