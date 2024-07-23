رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر البحر في أبوظبي، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ وضيوف المجلس التحية والأحاديث الودية، كما تناولا عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن وتحقيق تطلعات شعبه، انطلاقاً من رؤية الدولة التنموية الطموحة التي تضع بناء الإنسان على قمة الأولويات، وجوهراً للتنمية والجاهزية للمستقبل، بجانب تعزيز دوره في تنمية مجتمعه وتطويره وتقدمه، ومواصلة تحقيق المكتسبات الوطنية، سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وتقدمها وازدهارها.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين وضيوف المجلس.