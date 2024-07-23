طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية ، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والمد الثاني عند الساعة 02:48، والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند الساعة 20:34.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة**:** والجزر الثاني عند الساعة 06:04.