محمد بن راشد يزور مقر شركة فيرمينيش في مجمع دبي للعلوم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الداعمة للمواهب والعقول صاحبة الفكر المتطور واستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة في صُنع المستقبل، وبناء وتوطيد أركان شراكات استراتيجية متينة معها هي جهود لا تنقطع في دبي، ومستمرة باستمرار سعيها الحثيث نحو غد أفضل يحمل بشائر الخير للإنسان ويرقى بنوعية حياته ويوسع من دائرة فرصه.

وقال سموه: "مستمرون في تعزيز قدرات بيئتنا الداعمة للمواهب والعقول النابهة والكفاءات المتميزة في كافة المجالات.. حريصون على تهيئة كافة الظروف التي تمكنهم من بلوغ أعلى مراتب التميز في عملهم.. وجهودنا في هذا المضمار لا تنقطع.. فدبي منصة يجتمع فيها المبدعون من حول العالم لابتكار أفكار تخدم الإنسان وتقديم حلول تبني مستقبله".

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر شركة فيرمينيش السويسرية، وهي أكبر شركة خاصة في العالم لإنتاج النكهات والمستخلصات الطبيعية والعضوية، وذلك في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، حيث رافق سموه خلال الزيارة، سعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.

واستمع صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إطار الزيارة إلى شرح حول النشاط الذي تقوم به الشركة عبر مقرها في دبي والذي تشرف من خلاله على عملياتها في أكثر من 60 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كذلك نشاط الشركة في مجال البحث والتطوير الذي يتضمنه المقر، وتطلعات "فيرمينيش" لتسريع عملياتها في مجال الابتكار وسعيها إلى التوسع عالمياً وزيادة مستوى نفاذها إلى الأسواق الرئيسة من خلال تقليص الوقت اللازم لتسويق منتجاتها الجديدة.

وتفقّد سموّه مرافق مقر شركة "فيرمينيش" والتي تضم مختبراً للبحث والتطوير مزوداً بأحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويعد هذا المقر الأول من نوعه في المنطقة، ويركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي استعداداً لتلبية متطلبات المستقبل، إضافة إلى مستودع مدار آلياً بشكل كامل، ويمكنه تخزين نحو 40 ألف مُنتَج، كما يضم المقر روبوت مضاعف القدرات متصل بأكثر من 240 مكوناً، ويمكنه تحضير عينات العطور في أقل من دقيقة.

يُذكر أن شركة "فيرمينيش" السويسرية الرائدة في صناعة العطور والنكهات قد تأسست في العام 1895، ويضم فريق الشركة ما يزيد على 11000 موظف موزعين على 83 منشأة لها حول العالم، ويُقدر عدد مستخدمي منتجات الشركة بنحو 4 مليارات شخص في أكثر من 100 سوق عالمية.