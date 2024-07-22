الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:50 و المد الثاني عند الساعة 03:02 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 43:19.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 22:59 والجزر الأول عند الساعة32 :17 والجزر الثاني عند الساعة 05:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 32 80 30

دبي 40 33 85 30

الشارقة 41 32 85 30

عجمان 41 32 90 50

أم القيوين 42 32 85 60

رأس الخيمة 42 33 85 40

الفجيرة 38 32 90 55

العـين 45 33 65 15

ليوا 45 30 50 15

الرويس 42 34 70 20

السلع 43 35 60 15

دلـمـا 39 35 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 35 33 90 55

أبو موسى 35 33 85 55.