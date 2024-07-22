حمدان بن محمد يزور وزارة الدفاع ويطلع على سير العمل وأهم المشاريع وعمليات التطوير فيها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن القوات المسلحة في دولة الإمارات نموذج عالمي، في قوة التنظيم والكفاءة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى وزارة الدفاع، وهي أول زيارة يقوم بها سموه للوزارة بعد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ضمن التشكيل الوزاري الأخير الذي باركه واعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله.

وأكد سموه خلال الزيارة ولقائه بقيادات الوزارة والقوات المسلحة وكبار الضباط " أتشرف بأن أكون اليوم جزءاً من هذه المؤسسة التي أرسى دعائمها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، عبر عقود ومازالا يتابعانها".

وقال سموه " تطور المؤسسة العسكرية ومنظومتها تحت راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ عقود كان ولا يزال يضرب به المثل في قوة التنظيم والكفاءة عالمياً . . وسنواصل هذه المهمة لحماية وصون مكتسبات الوطن وتحقيق تطلعات القيادة".

كما أكد سموه " حماية وحدة الاتحاد وكيان الاتحاد وتراب الاتحاد مهمة مقدسة وأتشرف بأن أكون جزءاً من هذه المهمة . . ونثمن بكل تقدير وعرفان كل الجهود التي تركت بصمة بارزة ولا تزال لحماية الوطن".

وقد خاطب سموه القادة والضباط في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، حيث قال سموه" أنا اليوم واحد منكم وجزء من هذا الفريق وهدفي هو هدفكم وطموحي هو تحقيق تطلعات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، .. كلي فخر بالانضمام لفريق العمل وكلي فخر بأنني جزء من حماية الاتحاد.. وكلي فخر بأنني أحد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة."

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الوزارة معالي محمد بن مبارك المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ، ومعالي الفريق الركن مهندس عيسى بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ، وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

واستمع سموه من قيادات وزارة الدفاع إلى شرح عن سير العمل في الوزارة وأهم مشاريعها ومواكبتها للتحديات والمتغيرات المختلفة، واطلع على أهم مهام غرفة عمليات قيادة العمليات المشتركة، وعمليات التطوير فيها بما يتماشى مع الإنجازات الوطنية التي تتحقق على أرض دولة الإمارات ضمن مسيرة التنمية الشاملة.