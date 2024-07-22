حمدان بن محمد : انضمامي لوزارة الدفاع شرف.. ووسام.. ومسؤولية اعتز بها

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التقيت خلال زيارتي لوزارة الدفاع كبار القادة في الوزارة بالإضافة لقيادات قواتنا المسلحة بكافة فروعها. واطلعت خلال اللقاء على آليات العمل وخطط التطوير وأهم المشاريع.

وأضاف سموه قائلاً "المؤسسة العسكرية التي بناها ويتابعها سيدي رئيس الدولة حفظه الله ويسانده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي فخر للوطن .. وحصن لاتحادنا ووحدتنا .. وردع للعدو .. وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات .. وانضمامي لها شرف .. ووسام .. ومسؤولية اعتز بها واعتز بانضمامي لفريق العمل القائم على هذه المؤسسة العريقة التي أصبحت نموذجاً عسكرياً عالمياً ناجحاً".