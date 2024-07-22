محمد بن راشد: علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر ونحن حريصون على تطويرها

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهدت مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس..

هدفنا الارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص للشعبين الصديقين.. هذه هي الاتفاقية الأولى من نوعها مع دولة إفريقية.. علاقاتنا مع إفريقيا في تطور مستمر، ونحن حريصون على تطويرها.