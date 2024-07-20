محمد بن زايد: حريصون على التعاون مع المفوضية الأوروبية لترسيخ السلام في العالم

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهنئة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، لولاية ثانية تستمر خمس سنوات.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، وأتمنى لها التوفيق في مهامها».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم».