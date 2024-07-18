محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المُجتمعيّة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (32) لسنة 2024، بتشكيل مجلس أمناء "مؤسسة دبي للمساهمات المُجتمعيّة" برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد.

ويضم مجلس أمناء المؤسسة، وفقاً لنص القرار، كلاً من أحمد درويش المهيري، نائباً للرئيس، والأعضاء: علي محمد المطوّع، وعمر حمد بوشهاب، ومحمد عبدالرزاق البستكي، و د. أمينة عبدالواحد الرستماني، وصالح عبدالله لوتاه.ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.