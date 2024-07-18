حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد علي سلطان العلماء

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم (الخميس) واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، العلامة الشيخ محمد علي عبدالرحمن سلطان العلماء، أحد علماء دبي الأفاضل.



وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في مجلس الخوانيج بدبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.