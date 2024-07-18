رئيس الدولة يعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، احتفاء بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "اكس": "في مثل هذا اليوم عام 1971, وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر. يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه."



وأضاف سموه: "واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى "يوم عهد الاتحاد"، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد."