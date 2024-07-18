ودعه خالد بن محمد.. الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات

غادر رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة جوكو ويدودو، البلاد أمس، في ختام «زيارة دولة» قام بها إلى دولة الإمارات استغرقت يومين.

وكان في وداعه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

كما كان في وداعه وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الإندونيسي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وسفير الدولة لدى إندونيسيا عبدالله الظاهري، وعدد من المسؤولين.