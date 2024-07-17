حاكم الشارقة يأمر باحتساب مبالغ تعويضية لصيادي خور الحمرية ويوجه بتشييد مدرسة نموذجية في نزوى

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية باحتساب مبالغ تعويضية توزع على الصيادين عوضاً عن العزب العشوائية التي تم إزالتها من على خور الحمرية.

كما وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتشييد مدرسة نموذجية جديدة في منطقة نزوى.

جاءت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.