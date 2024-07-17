"أبوظبي للإسكان" تطلق خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبية لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، مما يتيح لهم الآن إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.

ويمكن للمواطنين المؤهلين الانتفاع من هذه الخدمة ضمن ضوابط وشروط محددة، ومنها أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية وغير مقسمة، وأن تكون خالية من أعمال البناء باستثناء السور إن وجد، وألا يكون فيها أية معوقات للبناء باستثناء عدم توفر خدمات البنية التحتية، إلى جانب عدم وجود أي موانع قانونية وتنظيمية، أو حقوق للغير فيها.

وقال سعادة حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان إن إطلاق خدمة استبدال الأراضي السكنية يأتي في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتطوير محفظة خدماتها وبرامجها السكنية، إذ تهدف هذه الخدمة إلى تلبية احتياجات المواطنين السكنية بما يساهم في تحقيق التقارب الأسري ويعزز أواصر الترابط الاجتماعي لدى الأسرة الإماراتية، وذلك بما ينسجم مع مساعي هيئة أبوظبي للإسكان الرامية إلى توفير خيارات إسكانية متعددة ضمن مجتمعات متكاملة تساهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين.

ويمكن للمواطنين المؤهلين للحصول على هذه الخدمة أن يقدموا طلب استبدال أرض سكنية عبر تطبيق "إسكان أبوظبي"، ثم يقوم الطرفان الراغبان بالاستبدال بزيارة "مركز إسكان أبوظبي" معاً، لاستكمال الطلب.

وفي حال تمت الموافقة عليه، سيتم استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة إن وجدت، وفقاً للتشريعات السارية في مركز أبوظبي العقاري، إذ تطبق الرسوم المقررة من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على خدمة استبدال الأراضي بين المواطنين.

وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال أو كلاهما على منفعة مادية أو أي شكل من أشكال العوض، يتم إلغاء موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

يذكر أنه يتوجب استخدام منحة الأرض السكنية المستبدلة من قبل المالك وأسرته فقط لغرض السكن، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير أو استثمارها أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها أو رهنها إلا لغرض قروض البناء. كما تبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى متداولة.

وتقوم الهيئة بتطوير خدمة استبدال الأراضي لتصبح ضمن الخدمات الرقمية التي تؤهل المواطنين من انجاز عملية الاستبدال بشكل رقمي بالكامل، مع إتاحة الفرصة لاستعراض الأراضي المعروضة للاستبدال.