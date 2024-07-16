إعلان نتائج امتحانات الإعادة اليوم وغداً

تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم (الأربعاء) وغداً نتيجة امتحانات الإعادة للطلبة من الصف الرابع حتى الثاني عشر، للعام الدراسي 2023-2024، وذلك من خلال صفحة الطالب.

وانتهى الطلبة الذين لم يجتازوا مادة واحدة أو أكثر من اختبارات الإعادة التي بدأت في الثامن من يوليو الجاري ولمدة خمسة أيام.

وسيكون إعلان نتائج الطلبة للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر اليوم، فيما يكون إعلان نتائج الطلبة في الصفوف من الرابع حتى الثامن غداً، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وأفاد الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2024/2023، بأن شهادات طلبة الصف الثاني عشر تتضمن نتائج مواد المجموعة A، وتكون التقديرات مكتوبة بالحروف والنسب المئوية، ونتائج مواد المجموعة B بتقديرات مكتوبة بالحروف ولا تحتسب في المعدل النهائي للطالب، إضافة إلى متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة A.

وحول سياسة إصدار الشهادات لطلبة الصف الثاني عشر أوضح الدليل أن الشهادات تصدر إلكترونياً، ويمكن الوصول إليها من خلال رمز الاستجابة (QR code)، وترفق الشهادة الدراسية إلكترونياً بملف الطالب.