عبدالله آل حامد: ترجمة لرؤى محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد نعمل على خلق بيئة إعلامية إماراتية متكاملة

أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن قيادة الإمارات الرشيدة تولي أهمية كبيرة للإعلام بمختلف وسائطه، وتدعمه وتسانده لأداء دوره الرائد باعتباره شريكاً حيوياً في نهضة الإمارات، يبرز الأفكار البناءة والرؤى المتميزة والإنجازات الوطنية وينشر قيم المجتمع الإماراتي ويعرف العالم بها عبر محتوى عصري موضوعي يتسم بالنزاهة والمصداقية.

وقال معاليه خلال زيارته للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حيث كان في استقباله، سعادة سعيد محمد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ، وقياداته ومدراء إداراته المختلفة : نعمل على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لخلق بيئة إعلامية إماراتية متكاملة متطورة تقف على أرض صلبة وترتكز على تجربة رائدة تواكب المسيرة الرائدة لدولة الإمارات وإنجازاتها في كافة القطاعات.

وأكد معاليه أن هناك مسؤوليات كبيرة يضطلع بها الإعلام الإماراتي تتمثل في مواكبة إنجازات الدولة على كافة الأصعدة، وتقديم إعلام متميز في الشكل والمضمون، مشيراً إلى أن الإعلام الإماراتي قادر على مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يمر بها المشهد الإعلامي العالمي حتى يظل الإعلام الإماراتي في الصدارة دائماً.

وثمن معاليه خلال الزيارة تعاون المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مع المكتب الوطني للإعلام ومساعيه لتحقيق مستهدفاته، مثنياً على تعاونه كذلك مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية عبر استراتيجية مبتكرة تتبنى أحدث الممارسات العالمية في الاتصال الإعلامي التي تواكب العصر وتوظف أدواته المختلفة لتحقيق التواصل الفعال، ومشيداً معاليه باستراتيجية المكتب في مجال تمكين الكوادر الوطنية ومنحها المساحة اللازمة للإبداع في مجال العمل الإعلامي.

مواءمة السياسات.

من جانبه رحب سعادة سعيد العطر، بزيارة معالي الشيخ عبدالله آل حامد، مؤكداً حرص المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على تنسيق الجهود الإعلامية ومواءمة السياسات الإعلامية مع المكتب الوطني للإعلام بما يضمن إبراز وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك وفق استراتيجيات مدروسة تتوافق مع السياسات والقوانين الإعلامية الاتحادية وترتكز على التقاليد الأصيلة لدولة الإمارات.

وأكد سعادته أن منظومة الإعلام في دولة الإمارات تمتلك زمام المبادرة وتواكب الأحداث والتطورات المتلاحقة بوعي وتخطيط وخبرة، وفق استراتيجية تقوم على المصداقية والتواصل الإيجابي الفعال مع الفئات المستهدفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتطرق سعادته خلال اللقاء إلى أهم البرامج والمبادرات الوطنية التي يشرف على تنفيذها المكتب في مجال الاتصال الحكومي وتطويره، وإدارة الحملات الوطنية والدعم الإعلامي الحكومي، وتطوير المواهب الوطنية في الإعلام وتأهيلهم للقيام بأدوارهم.

مبادرات وطنية.

واستمع معالي الشيخ عبد الله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، خلال جولة له في أقسام المكتب إلى شرح موجز، حول أهم المبادرات والمشاريع الوطنية التي أطلقها وتبناها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية عبر باقة من الخطط الإعلامية المتطورة التي تتماشى مع توجهات الإمارات ورؤيتها المتفردة للمستقبل.

وتعرف معاليه على استراتيجيته المكتب المتكاملة والهادفة إلى تعزيز قنوات التواصل الإيجابي البناء بين الحكومة الاتحادية والمجتمع الإعلامي، وجهود ومبادرات المكتب التي أسهمت في إبراز الحملات والمشاريع الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات في العديد من القطاعات.

كما استمع معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى شرح حول الآليات الجديدة والمبتكرة التي يعتمد عليها المكتب لصناعة محتوى يبرز الإنجازات النوعية التي تشهدها دولة الإمارات ويسلط الضوء على القيم الإيجابية التي تتبناها الدولة في كافة مشاريعها ومبادراتها، وبما يسهم في بناء جسور التواصل مع مختلف فئات الجمهور وعلى اختلاف توجهاته.

وشهد اللقاء استعراض مهام إدارات وأقسام المكتب المختلفة والتي تتمتع بإمكانات تقنية وفنية وبشرية متطورة وذات كفاءة عالية، لتزويد وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات الموثوقة حول مشروعات ومبادرات وإنجازات حكومة دولة الإمارات.

كما استمع معاليه إلى شرح حول أبرز البرامج وورش العمل التدريبية التي قام المكتب بإطلاقها، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة على المستوى الاتحادي مثل برنامج صناع المحتوى التخصصيين، وبرنامج خبراء الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الوطنية منها حملة أجمل شتاء في العالم، إلى جانب استعراض أهم المنصات الرقمية التي يشرف عليها المكتب، ومنها "الإمارات في أرقام"، ومنصة "UAE Nation".