بلدية عجمان تضبط شركتين تنقلان الدفان بدون تصريح

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، ضبط شركتين تقومان بنقل الدفان من مناطق متفرقة في الإمارة دون أخذ التصاريح اللازمة، حيث تم مخالفة وحجز ومصادرة 3 آليات تابعة للشركتين، وتغريم كل شركة بمبلغ 10,000درهم، لتكرار المخالفة لأكثر من مرة، وذلك في إطار استمرارية رصد كافة الظواهر المخالفة للأنظمة والاشتراطات.

وفي هذا الصدد أكد مدير عام الدائرة بالإنابة، المهندس خالد معين الحوسني، أن الدائرة لا تتوانى عن التوعية الدائمة ونشر الثقافة الإيجابية بين الجميع، والتعريف بآثار الاستخدام العشوائي للدفان والذي يعد ثروة طبيعة تدار بأساليب منظمة لضمان استدامتها والمحافظة عليها في كافة مناطق الإمارة.

وبيّن الحوسني أن قسم راصد يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للحفاظ على الصورة المثالية للإمارة والمظهر الجمالي ومجابهة كافة الظواهر السلبية، مؤكدًا أن الدائرة ستعمل على ردع كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين الواضحة.

ودعا الحوسني كافة الشركات لأخذ الموافقات والتصاريح اللازمة للقيام بنقل رمل الدفان، والإبلاغ عن الحالات المخالفة، ومساعدة الدائرة وكفاءاتها للحد من الظواهر السلبية.