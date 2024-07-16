10 مبادرات خدمية لدعم الأسر والشباب والأطفال المواطنين في أبوظبي

أطلقت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، 10 مبادرات خدمية، ضمن ثلاثة برامج اجتماعية أعلنت عنها منذ بداية يوليو الجاري، لدعم نمو الأسرة الإماراتية، وحماية الأطفال من جميع أنواع الإساءة، وذلك في إطار عمل الدائرة على بناء مجتمع متكامل ومتلاحم، وضمان إرساء معايير متميزة للمعيشة لكل أفراده، وفي مقدمتها الإسهام في بدء حياة زوجية مستقرة تقود إلى بناء أسر متماسكة تواصل مسيرة النهضة الشاملة والمستدامة.

وشملت المبادرات الجديدة إنشاء وتشغيل مركز الطفل في أبوظبي لدعم منظومة حماية الأطفال في الإمارة، ومبادرة سلفة الزواج الميسَّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، ومبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، ومبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدَّدة، ونموذج مِديم لأعراس النساء، ومركز مِديم لإعداد الأسرة، إضافة إلى بطاقة المزايا والمنافع من مِديم.

وأوضحت الدائرة أن «مركز الطفل» في أبوظبي، سيقدِّم خدمات متكاملة مُخصَّصة لحماية الطفل وضمان حقوقه، مع الحرص على رعاية الأطفال المُعرَّضين للخطر وأسرهم.

وأشارت الدائرة إلى أن مبادرة سلفة الزواج الميسَّر تهدف إلى تشجيع الشباب المقبلين على الزواج لتيسير التكاليف، من خلال تقديم سلفة مالية من دون فوائد أو رسوم للموظفين المواطنين المقبلين على الزواج في القطاعين العام والخاص، فيما تهدف مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، لضمان توفير الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود، كما ستوفر مبادرة خدمة الزيارات المنزلية، الدعم للآباء والأمهات الجدد خلال الأسابيع الأولى من الأمومة، بهدف دعم رفاهية الوالدين ومراقبة نمو الطفل وتطوُّره.

ولفتت إلى أن مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، ستوفر مساعدة سنوية مؤقتة للمواطنين المتزوجين حديثاً ممَّن استوفوا متطلبات نموذج مديم لأعراس النساء، ولديهم طلب مكتمل للحصول على منفعة سكنية، عبر تقديم دعم مالي مؤقَّت لمدة أقصاها أربع سنوات، لإيجار منزل وفق شروط محددة، كما ستطبق مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، عن المولود الرابع والخامس والسادس وفق شروط محدّدة ودون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض، فيما ستتيح مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، تخفيض قيمة الأقساط الشهرية عبر تمديد فترة السداد لتسع سنوات، بمدة ثلاث سنوات عن كلِّ مولود إضافي ابتداءً من المولود الرابع وحتى المولود السادس.

وذكرت الدائرة أن نموذج أعراس مديم للنساء، يتكوّن من ثلاثة أنماط: حفلات الزفاف الفردية وحفلات الزفاف الجماعية وحفلات الزفاف المتتالية.

دعم الأسر

أكد رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن مبادرات برنامج دعم نموّ الأسرة تُشكل قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، وتعكس المساعي الرامية إلى تعزيز توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الحياة الكريمة للجميع، مشدداً على أن أبوظبي مدينة داعمة للأطفال، ممكّنة للشباب، صديقة للأسرة، ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بدعم الشباب المقبلين على الزواج، عبر توفير منظومة داعمة تمكنهم من تأسيس أسرة مستقرة، إيماناً بأهمية الأسرة في بناء المجتمع، والحرص على دعم الوالدين وتذليل جميع التحديات التي تواجههم في تنشئة أبنائهم، ما يعكس إيماننا بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية لخلق مجتمع مسؤول يواصل مسيرة النهضة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية المتحققة.