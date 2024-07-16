محمد بن راشد ينعى محمد علي سلطان العلماء

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشيخ محمد علي سلطان العلماء، أحد علماء دبي الأفاضل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «انتقل إلى رحمة الله اليوم أحد علماء دبي الأفاضل.. الشيخ محمد علي سلطان العلماء.. تخرج على يديه المئات من طلاب العلم.. وألف أكثر من 70 كتاباً في العلم الشرعي.. وأنجز عشرات المشاريع الخيرية.. وكان مجلسه عامراً بالخير والعلم الشرعي والتفاعل مع الناس. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».