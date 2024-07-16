جامعة خليفة تنظم مؤتمر ومعرض «آيروس 2024» للروبوتات

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تنظيم النسخة الـ36 من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) في أبوظبي لتسليط الضوء على قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية التي تشهد تطوراً متسارعاً في المنطقة.

ويجمع الحدث الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمقرر عقده في الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عدداً من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين والشركات في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر «آيروس 2024» الذي يعد أحد أكبر المؤتمرات البحثية المعنية بالروبوتات في العالم وأهمها، منصة للمجتمع الدولي للروبوتات تهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

وأوضحت الجامعة أن نسخة عام 2024 من المؤتمر تُقام تحت شعار «روبوتات للتطوير المستدام»، وتستقبل اللجنة المنظمة للمؤتمر وهيئة تحريره حالياً الأوراق البحثية للعروض التقديمية المشارِكة، كما سيقدم الحدث منصة لجامعة خليفة تستعرض من خلالها أنشطتها ومبادراتها البحثية والابتكارية في مجال الروبوتات. ويتم تنظيم هذا الحدث بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وتحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وجمعية الروبوتات اليابانية، وجمعية مهندسي الأجهزة والتحكم ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة، وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وقال الرئيس العام المشارك لـ«آيروس 2024»، الدكتور عارف سلطان الحمادي: «تفخر جامعة خليفة باستضافة نسخة عام 2024 من (آيروس) تحت شعار (روبوتات للتطوير المستدام)، ويُعد هذا الملتقى منصة لاحتضان الأفكار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون واستعراض أنشطة البحوث والابتكار في الجامعة مع استقطاب القدرات سريعة التطور في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية للمنطقة، كما تهدف جامعة خليفة من خلال استضافتها للمؤتمر إلى التأكيد مجدداً على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار ووجهة لكل الجهات المعنية في القطاع الصناعي للتعاون في مجال البحوث واستكشاف فرص العمل ضمن منظومة الابتكار في الدولة».