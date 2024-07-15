برنامج "غراس الصيف 2024" يواصل فعالياته بدبي

تواصلت بمركز المزهر الثقافي الإسلامي التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي فعاليات برنامج "غراس الصيف" المخصص للفتيات وينفذ على مرحلتين الأولى من 8 إلى 24 يوليو الجاري والثانية من 5 إلى 21 أغسطس الجاري بمراكز الدائرة في عدة مناطق منها الورقاء وند الشبا والمزهر وحتا.

يأتي هذا البرنامج ضمن من المبادرات التي أطلقتها الدائرة في 8 يوليو الجاري بهدف تعزيز وتنمية القيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية لدى الطالبات في الفئة العمرية من 7 إلى 15 سنة إضافة إلى تعليمهن مهارات حياتية مثل القيادة والاستدامة والابتكار.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة خلال زيارته المركز للاطلاع على سير الفعاليات إن مبادرة برنامج "غراس الصيف" تأتي ضمن جهود الدائرة لتحقيق أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تحت شعار "الأسرة أساس الوطن" ونسعى من خلاله إلى بناء جيل من الفتيات يتمتعن بالمسؤولية الاجتماعية والأسرية وتعزيز القيم الوطنية والهوية الإسلامية لديهن.

يشمل برنامج "غراس الصيف" مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل تلاوة القرآن الكريم وتجويده وحفظ الأدعية والأذكار إضافة إلى شرح الأحكام الفقهية المتعلقة بالطهارة والصلاة علاوة على ورش عمل تفاعلية لتعزيز مهارات الطالبات في مواضيع متعددة كالزراعة والخط العربي والجبس والموزاييك والخياطة.