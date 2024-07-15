طرق دبي وماجد الفطيم تُقدمان أجهزة لتوليد مياه صالحة للشرب من الهواء في استراحات سائقي دراجات التوصيل

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مؤخرا اتفاقية شراكة مع مجموعة ماجد الفطيم، رَكَّبَت بموجبها، 3 أجهزة لتوليد المياه من الهواء وتحويلها إلى مياه شرب نقية في استراحات سائقي دراجات التوصيل، التي يجري تطويرها ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع. ووقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، ووقعها عن ماجد الفطيم علي العبدالله، مدير تنفيذي للشؤون الحكومية وعقارات الشركات في المجموعة.

وتعتمد أجهزة تكثيف المياه من الهواء وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، المُقَدّمة من ماجد الفطيم، تقنية مبتكرة لاستغلال الرطوبة الجوية لإنتاج المياه، وتعمل عند درجة حرارة 30 درجة مئوية ونسبة رطوبة تصل إلى 65%، ويمكن لهذه الأجهزة إنتاج حوالي 100 لتر من مياه الشرب يومياً.

وقال عبد الله يوسف آل علي: " تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على التزام الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الممكنات الأساسية لضمان سلامة سائقي دراجات توصيل الطلبات مما يسهم في توفير نظام نقل آمن ومريح لجميع المقيمين والزوار في دبي، ويجسد ممارسة لقيم المسؤولية المجتمعية من جانب مجموعة ماجد الفطيم. ولا يقتصر أثر هذا الحل المستدام في توفير مياه شرب آمنة لسائقي دراجات التوصيل فحسب، بل يساهم أيضاً في تقليل البصمة البيئية".

وتأتي مبادرة هيئة الطرق والمواصلات لإنشاء 40 استراحة مكيفة لسائقي دراجات التوصيل، في إطار جهودها لتنظيم وتعزيز سلامة قطاع التوصيل الذي يشهد نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، كما تأتي هذه المبادرة ضمن سياق إسعاد هذه الفئة من السائقين، علماً أن الهيئة انتهت من تشييد عدد من مرافق الاستراحات في الوقت الحاضر، ومن المقرر استكمال تشييد بقية الاستراحات على ثلاث مراحل.

وأعربت الهيئة عن شكرها وامتنانها لمساهمة مجموعة ماجد الفطيم في توفير مياه شرب آمنة وصحية، وهو مطلب حيوي لتعزيز صحة ورفاهية سائقي دراجات التوصيل، الذين يعملون لساعات طويلة في الأجواء الخارجية.