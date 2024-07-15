طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً أحياناً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً احياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها الرياح شمالية غربية وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 13:01 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:51 والمد الثاني عند الساعة 07:37 والجزر الأول عند الساعة 10:38والجزر الثاني عند الساعة 00:13.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 31 85 30

دبي 46 34 70 25

الشارقة 46 31 80 25

عجمان 47 32 85 30

أم القيوين 46 28 80 30

رأس الخيمة 45 32 75 30

الفجيرة 38 33 85 50

العـين 49 33 65 15

ليوا 47 29 80 20

الرويس 44 29 75 25

السلع 45 30 75 25

دلـمـا 39 31 80 35

طنب الكبرى 37 33 85 55

طنب الصغرى 37 33 85 55

أبو موسى 37 33 85 55