أنور قرقاش يلتقي السيناتور الأمريكي فان هولين

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة السيناتور فان هولين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميريلاند .

بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها إضافة إلى آخر التطورات الدولية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمية ضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

حضر اللقاء سعادة مارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.