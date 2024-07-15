المعاشات تعرف بخطوات احتساب المعاش التقاعدي على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، الذي تنطبق أحكامه على المشتركين الجدد لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة، من مدد الاشتراك، التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد عن هذه المدة حتى 35 سنة خدمة.



وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية، "اعرف قانونك"، التي أطُلقت مطلع العام الحالي، للتوعية عن قانون المعاشات رقم 57 لسنة 2023، إن احتساب المعاش التقاعدي، يتطلب الإلمام بخطوات مهمة تمثل في مجملها سلسلة لعملية احتساب المعاش التقاعدي.



تحديد راتب حساب الاشتراك



يتوقف على راتب حساب الاشتراك الكثير من أحكام قوانين المعاشات، فهو الأساس الذي تُحسب عليه الاشتراكات، وتسدد بناء عليه المستحقات التأمينية، فضلا عن أنه يحدد قيمة الاستقطاعات الشهرية للعاملين في القطاعات المختلفة، وهو مدخل مهم للمعرفة والوعي التأميني بشكل عام.

ولتحديد راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، الذي يمثل أولى العمليات نحو احتساب المعاش التقاعدي، فإنه يتكون للعاملين في القطاع الحكومي من راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري، مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن بحيث لا يتجاوز هذا الراتب 100 ألف درهم كحد أقصى.



أما راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص فهو عبارة عن الأجر، الذي يُحدده عقد العمل، على ألا يقل راتب حساب الاشتراك عن ثلاثة آلاف درهم وألاّ يزيد على 70 ألف درهم كحد أقصى.



وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين يعملون لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة، فهو يتكون من الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه، المحدد بعقد العمل، مضافا إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.



تحديد متوسط راتب حساب الاشتراك



بعد تحديد راتب حساب الاشتراك، يتم تحديد متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب لكل من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو العاملين في البعثات الدبلوماسية والسياسية، على آخر 6 سنوات من مدة الاشتراك، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.



وتتلخص العملية الحسابية للوصول إلى هذا المتوسط، في ضرب راتب حساب اشتراك كل سنة من سنوات الخدمة الست الأخيرة، أو المدة إن قلت عن ذلك، في 12 شهرا، ويتم بعدها جمع هذه المبالغ، وقسمتها على 72 شهرا أو المدة الفعلية، ويسمى ناتج هذه العملية براتب حساب المعاش، مع ملاحظة أن هذه المعادلة قد تتغير في حال قلت مدة الخدمة عن ذلك.



قيمة المعاش



بعد الوصول إلى تحديد راتب حساب المعاش، يتم النظر في عدد سنوات الخدمة التي قضاها المؤمن عليه، مع النسبة التي يستحقها بناء على عدد هذه السنوات التي قضاها في الخدمة.



وكما تم الإشارة سابقا، فإن المعاش يحسب بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك، التي تبلغ (30) سنة، وتزداد هذه النسبة بواقع (4%) عن كل سنة تزيد عن هذه المدة حتى 35 سنة.



ويمكن الاطلاع على فيديو توضيحي لنموذج من عملية الاحتساب على حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنستجرام وأكس وفيسبوك على الحساب الموحد @GPSSAAE

نسب استحقاق المعاش حسب سنوات الخدمة

35

30

25

20

15

سنوات الخدمة

100 %

80 %

66.67 %

53.33 %

40 %



نسب الاستحقاق



الجدير بالذكر أن أحكام معاشات مجلس الوزراء والنواب والوزراء تختلف طريقة احتسابها عن القواعد التي تمت الإشارة إليها، فضلاً عن اختلاف الحد الأقصى لراتب حساب اشتراكهم، وتوضح المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 هذه الأحكام.

