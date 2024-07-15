حمدان بن محمد يتصدر "إكس".. ومتابعون: "مبارك لك هذه الثقة.. وفقك الله وسدد خطاك"

تصدر وسم سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل وزاري جديد في الدولة، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع في دولة الإمارات.

شارك الوسم آلاف المتابعين، من داخل الدولة، وخارجها، وباركوا من خلاله لسمو الشيخ حمدان تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، مؤكدين أن سموه يستحق هذه الثقة التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبارك متابعون على "إكس"، لسمو الشيخ حمدان بن محمد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وأكدوا أن سموه أهل لهذا التشريف، ويستحق هذه الثقة، فقال أحدهم: "نبارك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزيراً للدفاع سائلين الله أن يوفقه في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة".

وقال آخر: "نتقدم بأرق وأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي بمناسبة الإعلان عن انضمامه لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات.. متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله وفي خدمة وطننا الغالي".

وأكد متابعون على أن سمو الشيخ حمدان بن محمد هو الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنه خير خلف لخير سلف، فقال أحدهم: "الرجل المناسب في المكان المناسب.. خير خلف لخير سلف.. وفقه الله لما يحبه ويرضاه..".

وقال الآخر: "الف الف مبروك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم على هذا التكليف العظيم ، سيدي سمو الشيخ حمدان هو بالفعل نعم الرجل لهذا المنصب الكبير كل التوفيق لسموه الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع".

وتمنى متابعون لسمو الشيخ حمدان بن محمد، سداد الخطى، والنجاح في مسؤولياته الجديدة، والتوفيق في خدمة الوطن، فقال أحدهم: "نفع الله بك البلاد والعباد وأعانك الله على الأمانة و وفقك وسدد خطاك".

وقال آخر: "حمدان بن محمد هو أهل للتشريف.. وأعانه الله علىٰ التكليف لخدمة وطنه وشعبه وقيادته".

وعبر متابعون عن حبهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد و عن ثقتهم بسموه، مؤكدين بذلك على ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عنه، بأنه قائد يحب الناس ويحبه الناس، فقال أحدهم: "حمدان عضيد ..وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس".

وقال آخر: "مبروك لسمو الشيخ حمدان بن محمد الخلوق المحب للناس بتولي منصبين قياديين في حكومة دولة الإمارات".