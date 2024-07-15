عبدالله بن زايد: العمل نحو المزيد من الرفعة والازدهار

تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ثقتهما الغالية.

وقال سموه في منشور على منصة «إكس»، أمس: «أتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على ثقتهما الغالية».

وأضاف سموه: «أعاهدهما على الإخلاص والعمل في مسيرة دولتنا الحبيبة نحو المزيد من الرفعة والازدهار».