لطيفة بنت محمد تهنئ حمدان بن محمد: اختيار صادف أهله

هنّأت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو المجلس التنفيذي، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

وقالت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس» أمس: «نهنئ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.. نسأل الله أن يسدّد خطاه ويوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.. اختيارٌ صادف أهله.. فعندما تجتمع الرؤية بالطموح والشغف.. لا بدّ أن يكون القادم أجمل وأفضل».