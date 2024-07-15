سيف بن زايد يبارك لحمدان بن محمد

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة الكبيرة التي أولاه إياها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».