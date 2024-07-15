منصور بن زايد: التشكيل الوزاري الجديد استمرار لمنهجية التطوير في هيكلية حكومة الإمارات

أشاد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً أن التشكيل الوزاري الجديد هو ضخ لدماء وطنية متميزة، واستمرار لمنهجية التطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات، لتواصل مسيرتها في مجالات دعم التنمية والازدهار.

وكتب سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على حسابه في منصة «إكس» أمس: «التشكيل الوزاري الجديد، الذي باركه واعتمده صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. زخم حكومي جديد وضخ لدماء وطنية متميزة استمراراً لمنهجية التطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات لتواصل مسيرتها في مجالات دعم التنمية والازدهار».

وأضاف سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «نبارك للإمارات قيادة وحكومة وشعباً هذا التغيير الذي يصب في صالح تعزيز ودعم العمل الوطني في كل قطاعاته في ظل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي».