رئيس الدولة: نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تضامنه مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا.

وقال سموه في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نتضامن مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتأثرين في حادثة بنسلفانيا. دولة الإمارات تدين بأشد العبارات جميع أشكال العنف والإرهاب».

ودانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي أدت إلى إصابته ومقتل وإصابة آخرين، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.

وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامنها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة في هذه الواقعة. كما أعربت عن أمنياتها له بالتعافي والشفاء العاجل.

كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لأشكال العنف كافة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الأميركية والشعب الأميركي الصديق ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.