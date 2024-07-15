حمدان بن محمد: نجدد العهد والوعد لقيادتنا وشعبنا بمواصلة السير على نهج زايد وراشد

تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع في دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الثقة الغالية والتكليف».

وأضاف سموه: «نجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمواصلة السير على نهج زايد وراشد، لتبقى راية الاتحاد خفّاقة، وأن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل صون مكتسباتنا التنموية، وبناء مستقبل أفضل لدولتنا وشعبنا، ونسأل الله التوفيق والسداد».