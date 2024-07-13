شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتحقق من النقطة العمياء قبل التجاوز

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة التحقق من النقطة العمياء أثناء التجاوز بالمركبة أو تغيير المسار، ومن عدم وجود مركبة في المسار نفسه، والحرص على استخدام الإشارات الجانبية في وقت مبكر، مع تخفيف السرعة تدريجياً لتفادي وقوع حوادث الاصطدام نتيجة الانحراف المفاجئ بالمركبات.

وذكرت أن نظام التحقق من النقطة العمياء في بعض المركبات يعمل على تنبيه السائق في حال مرور مركبة بجواره، أو وجود مركبة في حيز النقطة العمياء، ويتم التنبيه على مرحلتين: الأولى تتم إضاءة «لمبة» صغيرة في المرايا الجانبية، والثانية عند فتح السائق الإشارة الجانبية، ومحاولة تحول المركبة إلى الجهة التي توجد فيها مركبة أخرى في النقطة العمياء بالنسبة للسائق، ويتم إصدار تحذير صوتي آخر لتنبيه السائق إلى وجود مركبة وتجنّب وقوع حادث.

وأوضحت أنه يمكن تشغيل أو إيقاف النظام من خلال زر موجود في لوحة التحكم في القيادة من الاختصار BSM.

وحثت شرطة أبوظبي على ضرورة أن يراعي السائق، عند التحقق من النقطة العمياء للمركبة، ضبط المرايا واستخدم نظام تحذير النقطة العمياء، والنظر قبل الانتقال، والحفاظ على نظافة نوافذ السيارة وعلى مسافة أمان كافية.

ولفتت إلى أن نظام تحذير النقطة العمياء من الاصطدام في المركبات، يعد أحد الأنظمة المساعدة للقيادة، ويعزز منع وقوع الحوادث، حيث يقوم نظام سلامة القيادة المحدد بإعلام السائق إذا ظهرت مركبة أخرى داخل النقطة العمياء الخاصة به، أو إذا تحولت مركبة أخرى إلى مسار مجاور، وكانت معرضة لخطر الاصطدام، ويعمل نظام تحذير النقطة العمياء باستخدام المستشعرات الموجودة على المصدّ الخلفي والمرايا الجانبية، للتحقق مما إذا كانت هناك أي سيارات داخل المنطقة العمياء، أو في المسارات المجاورة.

وأشارت إلى أنه في حال اكتشاف المستشعرات وجود مركبة قادمة على مقربة معينة أو غير مرئية في النقطة العمياء للسائق، يظهر تحذير وإشارة مسموعة على المرآة الجانبية. وقد تختلف هذه التحذيرات وفقاً لطراز المركبات، وبإمكان السائق مراجعة دليل السائق الخاص به لفهم علامات التحذير المختلفة، ومعرفة ما إذا كان هذا النظام متاحاً في مركبته.