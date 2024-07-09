9 التزامات للصيد الترفيهي في أبوظبي

حددت هيئة البيئة - أبوظبي، تسعة التزامات لممارسة الصيد الترفيهي في مياه إمارة أبوظبي، وسمحت بصيد 24 نوعاً من الأسماك خلال ممارسة الصيد الترفيهي، مع الالتزام بالكميات المسموح بصيدها في اليوم الواحد، فيما حظرت صيد أو الإضرار بـ11 نوعاً من أنواع الثروة المائية الحية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالحصول على تصريح قبل ممارسة هواية الصيد، وذلك في إطار دعم أنشطة الصيد الترفيهي، وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة.وتفصيلاً، أكدت الهيئة أن الالتزامات للسماح بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي، تشمل الحصول على الترخيص من جانبها، ووضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً، وذلك عند استخدام بندقية الصيد البحري، وتواجد ثلاثة أشخاص على الأقل من حاملي رخصة الصيد الترفيهي على متن القارب أثناء صيد الأسماك بواسطة بندقية الصيد البحري، والتعاون مع الهيئة بشأن الإفصاح عن معلومات الصيد بما في ذلك أنواع وكميات الصيد وأحجامها.

وأشارت الهيئة إلى أن الالتزامات تتضمن، إبراز رخصة الصيد الترفيهي عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وإبراز رخصة معتمدة دولياً للغوص الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وعدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي من قبل شخص غير مرخص له، وعدم بيع أو التصرف في الأسماك التي تم صيدها أثناء الإبحار، إلى حين العودة إلى مناطق الرسو، إضافة إلى عدم صيد أو إبقاء الثروات المائية الحية، أو جزء منها، لأغراض الزينة.

وسمحت الهيئة بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي بما في ذلك المواقع الساحلية المخصصة للصيد الترفيهي، فيما يمنع ممارسة الصيد الترفيهي في المواقع الموضحة بلافتات منع الصيد، والمناطق الخاضعة للتطوير العمراني، وكذلك المناطق الخاصة والحيوية.

وأوضحت أن ممارسة الصيد الترفيهي تكون إمّا للمترجلين، وإمّا باستخدام قوارب النزهة، وتشمل معدات الصيد الترفيهي الخيط والصنارة أو بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري)، أو أي طريقة أخرى تحددها الهيئة. في حين يقتصر تنظيم مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد في الإمارة على الأشخاص الاعتباريين العاملين في مجال الأنشطة البحرية. ونصت شروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي، ألّا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ميلادية، ويُسمَح لمن دون ذلك بمرافقة شخص بالغ حاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي. ويجب التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المُعد لذلك وترفق به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.

وتضمنت الأسماك المسموح بصيدها مع مراعاة العدد والأحجام المحددة، أسماك الهامور، وهامور سمان، وهامور مخطط، وكنعد، وشعري، وزريدي، وصافي عربي، وكوفر، وقابط، وضلع بسار، وشعري شخيلي، وسولي، ويماه، وجش أم الحلا، وجش صال، وجش زرية، سيب، وسكل كوبيا، وفسكر، وجد، وبدح، وينم، ونيسر، إضافة إلى سمك العقله.

وكانت الهيئة قد أصدرت 4181 رخصة صيد ترفيهي خلال العام الماضي 2023، كما سجلت زيادة كبيرة في رخص الصيد الترفيهي، حيث بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها من يونيو إلى أكتوبر من العام الماضي 2837 رخصة.

محظورات

حظرت هيئة البيئة -أبوظبي، صيد أو تداول أو الاحتفاظ أو التسبب بالضرر لأي من أنواع الثروة المائية الحية التي تشمل: أسماك الفرش، واشنينو الأصفر، وأم ضريس، وأسماك خيل البحر، والقين، وأسماك القرش، واللخم بأنواعها كافة، والسلاحف البحرية، والحيتان والدلافين، وأبقار البحر، إضافة إلى الشعاب المرجانية.

وشددت على ضرورة مراعاة ما ورد في القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وأي تشريعات ذات صلة تسمح بصيد الأسماك بالأطوال والمواسم المسموح بها، والتقيّد بكميات الصيد المسموح بصيدها في اليوم بواقع 24 نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص، ولكل قارب نزهة.