أحمد بن محمد: نسأل الله أن يعيد ذكرى الهجرة النبوية على دولتنا وقيادتنا بالخير والبركات

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا وقيادتنا الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير وبركات … وكل عام وأنتم بخير".