مكتوم بن محمد:‏ عام هجري جديد نحتفي من خلاله بقيمنا وحضارتنا الإسلامية

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس" :"عامٌ هجريٌ جديد نحتفي من خلاله بقيمنا وحضارتنا الإسلامية، وبرسالة خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام التي أصبحت منارة رحمةٍ وهدىً للعالمين، متمنّين للإمارات قيادةً وشعباً وللشعوب العربية والإسلامية دوام الأمن والأمان والسلام والازدهار، وكل عامٍ وأنتم بخير".